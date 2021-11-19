Ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил на приглашение в студию «Свободы слова Савика Шустера», чтобы обсудить вопрос по «вагнеровцам».

Об этом пишет Украинская правда.

— Люди, которые были приглашены на эту программу и решили не прийти – президент, глава Офиса президента, глава СБУ, глава ДБР, Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» и член комитета по вопросам нацбезопасности, Ирина Верещук – вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории. Почему не пришли эти люди – такое в последний раз я видел, когда власть не приходила, это были времена уже далекие, казалось бы, Януковича. Но я думаю, что не пришли, потому что ничего хорошего сказать на эту тему нельзя. Мы сегодня будем говорить о спецоперации по заманиванию и захвату российских наемников, которые совершали военные преступления на востоке Украины, — сказал Савик Шустер.

Вместо этого в студии присутствуют журналистка Янина Соколова, которая накануне опубликовала документы по спецоперации по задержанию «вагнеровцев», Юрий Бутусов, Дмитрий Гордон, нардеп Роман Костенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

В эфире должен был быть также экс-председатель Главного управления разведки Василий Бурба, но за несколько часов до эфира его вызвали на допрос в СБУ. Поэтому в эфире было показано видео-интервью, записанное заранее.

В нем он рассказал, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ПИК Вагнера.