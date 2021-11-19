Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия. Кадры перевозки появились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV Pirveli.

Михеила Саакашвили перевозят тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как скорую с политиком сопровождают другие автомобили — МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста. На кадрах много полицейских.

Также известно, что Саакашвили сопровождает его лечащий врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы, мать политика Гиули Аласания.

Отметим, что Михеилу Саакашвили стало хуже в результате длительной голодовки. Врачи в реанимации выявили у него поражение мозга.

Ранее Михеил Саакашвили через адвокатов передал прессе записку, в которой попросил США «выступить в его защиту».