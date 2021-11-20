Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст назвал условие для признания легитимности власти Талибана в Афганистане. Среди них он отметил борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства и соблюдение прав женщин.

В своем Twitter он написал, что легитимность и поддержку нужно заслужить, пишет Новое время.

— Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также соблюдением прав меньшинств, женщин, включая равный доступ к образованию и труду, — заявил Томас Уэст.

Он подчеркнул, что США продолжат ясную и откровенную дипломатию в отношении талибов. Дипломат также отметил, что американское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. По его словам, в этом года на эти цели выделены 474 млн долларов.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану в начале мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там на протяжении 20 лет.

Ранее в ООН заявили, что филиал террористической организации «Исламское государство» — ИГИЛ — разросся и теперь присутствует «почти во всех провинциях» Афганистана.