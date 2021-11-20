За минувшие сутки, 19 ноября, российские оккупанты 17 раз нарушали режим тишины, 6 обстрелов зафиксировали применение запрещенного Минском вооружения. Погиб один украинский военнослужащий.

Об этом информируют в штабе ООС.

Украинские позиции под Марьинкой трижды попадали под обстрел вражеской артиллерии и минометов. Под Лопаскино враг бил из 82-мм минометов, а в районе Причепиловки — из стрелкового оружия.

На направлению к Новомихайловки пророссийские террористы стреляли из гранатометов и автоматов, возле Катериновки — из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

У Песков и поселка Шумы противник применял станковые противотанковые гранатометы, по Авдеевке бил из 120-мм минометов, а в сторону Попасного стреляли гранатометы и пулеметы наемников.

Около Новотошковского оккупанты использовали 120-мм минометы и различные гранатометы, а позиции у Золотого-4 обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Также 152-мм гаубицами было обстреляно расположение украинских войск рядом с Нижним.

Среди гражданских никто не погиб, однако один украинский боец получил смертельное ранение. Погибшим оказался 33-летний снайпер Мрачковский Уберт Валерьевич.

На все вражеские провокации украинские солдаты отвечали подавляющим огнем.

Напомним, в предыдущий день боевики устроили меньше обстрелов.