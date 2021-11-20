Президенты Армении и Азербайджана встретятся на полях европейской дипломатии. Встреча Николы Пашиняна и Ильхама Алиева состоится 15 декабря в Брюсселе.
Новость о подготовке к диалогу сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter.
Во время бельгийской встречи президенты кавказских государств договорились снизить напряженность в регионе, чтобы предотвратить перестрелке на границах.
— После телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства, — написал евродепутат.
Ранее сообщалось, ноябрьские боевые столкновения азербайджанских солдатов с армянскими военными остановлены после телефонных переговоров и вмешательства РФ.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Президенты Армении и Азербайджана встретятся на полях европейской дипломатии. Встреча Николы Пашиняна и Ильхама Алиева состоится 15 декабря в Брюсселе.
Новость о подготовке к диалогу сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter.
Во время бельгийской встречи президенты кавказских государств договорились снизить напряженность в регионе, чтобы предотвратить перестрелке на границах.
— После телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства, — написал евродепутат.
Ранее сообщалось, ноябрьские боевые столкновения азербайджанских солдатов с армянскими военными остановлены после телефонных переговоров и вмешательства РФ.