Беларусь возобновит импорт электроэнергии в Украину с сегодняшнего дня, 21 ноября.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина», ссылаясь на данные сайта ENTSO-E.

Согласно энергетическим показателям, поток электроэнергии из Беларуси будет составлять 415 МВт в час, как это было на прошлой неделе. Такого количества хватит для покрытия 2% потребности страны в электроэнергии.

По данным ENTSO-E, импорт электроэнергии начнется еще в ночное время суток.

Ранее сообщалось, Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину.