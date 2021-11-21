Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк прокомментировал о расследовании по «вагнеровцам» и отметил, что четких ответов на многие вопросы по этому делу пока что нет.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

— На данный момент та созданная следственная комиссия никогда не установит правды. Поэтому на это нужно дополнительное время, чтобы установить правду. И, поверьте мне, что такие вещи никогда не пропадают. Наступит момент, когда будет установлена вся истина, — сказал он.

Арсений Яценюк считает, украинские спецслужбы «провели одну из наиболее сложных спецопераций, результатом которой могло быть привлечение к уголовной ответственности наемников режима Путина».

— Отсутствие четкого политического руководства и политической ответственности привело к тому, что эта операция не состоялась и по факту провалилась, — подчеркнул он.

По его слоам, что президенту с самого начала расследования «надо было просто говорить правду».

— Надо было выйти и сказать: «Такая спецоперация была, я ее утвердил, а затем я принял решение ее перенести», — отметил политик.

В то же время, отметил Арсений Яценюк, «правду мы увидели не из уст Владимира Зеленского, а из двух расследований — CNN и Bellingcat.

— В этих историях нужно всегда занимать только одну позицию — закона и правды. Вправе ли он принять решение как президент? По Конституции и по закону он имел право принять любое решение и это его и политическая, и юридическая ответственность. Только обманывать не надо. Тогда надо выходить и говорить: «Это мое решение, и вот почему. Точка». А то полтора года назад говорили одно, а сейчас — совсем другое, — подчеркнул он.

Напомним, Bellingcat совместно с The Insider выпустили расследование о ЧВК Вагнера.