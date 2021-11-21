Кабинет Министров в настоящее время не представил в парламент доработанный проект государственного бюджета на 2022 год.

Для принятия бюджета еще две пленарные недели работы народных депутатов, рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Укринформу.

— Для бюджета у нас еще есть две недели пленарных, будем пытаться в первую неделю (пленарную, — прим.) его рассмотреть, но пока нет конечного возвращенного проекта с доработанными от правительства, поэтому ждем от них, — отметил вице-спикер.

Александр Корниенко объяснил, что если на следующей неделе Кабмин успеет вернуть проект бюджета-2022 в ВР, и документ пройдет необходимое комитетское рассмотрение, тогда возможно его принятие на пленарной неделе с 30 ноября по 3 декабря.

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе — с 14 по 17 декабря.

— Он (бюджет, — прим.) должен быть принят к Новому году, — заверил первый заместитель Председателя ВР.

В то же время Александр Корниенко заявил, что есть «системное сопротивление» принятию так называемых ресурсных законопроектов, в частности, № 5600. По словам Корниенко, этот законопроект, в частности, может увеличить ресурсную базу бюджета на «несколько десятков миллиардов гривень».