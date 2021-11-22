Европейский парламент попросил у гражданских журналистов Bellingcat помочь информацией, полученной в ходе расследования спецоперации по заманиваю наемников ЧВК Вагнера в Украину.

Об этом на телеканале «Експресо» рассказал журналист и партнер Bellingcat Роман Доброхотов.

Главный редактор The Insider разъяснил, что собранные материалы являются важной доказательной базой российского вторжения на восток Украины.

— После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства. И теперь, я думаю, их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе, — отметил расследователь.

Напомним, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, где анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

В Офисе президента на публикацию среагировали и заявили, что Ермак не мог повлиять на ход спецоперации.