Директор антикоррупционного департамента утверждает, что активизация работы в новом направлении не связана с созданной депутатами Николаевского горсовета комиссии, которая должна проверить работу подведомственной ему структуры.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 22 ноября, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Как сообщалось, департамент начал брать пробы асфальта в недавно отремонтированных дворах, чтобы проверить соответствие его реальной толщины заявленной.

При этом некоторые депутаты городского совета неоднократно предъявляли претензии к департаменту. По их мнению, его работа неэффективна, а сотрудники департамента занимаются только сносом МАФов, вместо того, чтобы контролировать использование денег бюджета. В итоге на последней сессии горсовета была создана специальная комиссия, которая изучит работу департамента внутреннего финансового контроля.

Андрей Ермолаев утверждает, что проверки качества асфальта не связанны с грядущим депутатским аудитом.

— Мне кажется, что работа с комиссией никак не связана. Мы ее начали давно, просто пока мы подписали договор с лабораторией, пока отладили процесс того, как это будет сделано, — сказал он.

Андрей Ермолаев

При этом, рассказывая о работе департамента на брифинге, Андрей Ермолаев отметил, что проверки асфальта начали проводить «чуть больше недели назад».

— Мы так работаем чуть больше недели, за это время взяли 10 проб асфальта. Проверены работы были на сумму около 6 миллионов гривен. В 50% случаев реальная толщина асфальта не соответствовала заявленной. Часть писем уже написана. Насколько я знаю, по состоянию на эти выходные, часть работ подрядчик уже переделывал. Можно сказать, что за такое короткое время мы предотвратили принятие некачественных работ на сумму где-то около полугодовой зарплаты нашего департамента, — сказал чиновник.

Он также отметил, что городским головой Александром Сенкевичем перед исполнительными органами горсовета была поставлена задача не платить деньги за некачественную работу, а новое направление антикоррупционный департамент «подсмотрел» в Мариуполе, куда Андрей Ермолаев ездил в командировку перенимать опыт.

— В дальнейшем планируем выборочно проверять не только качество ремонта дорог, но и других работ, выполняемых за бюджетные деньги. для этого недавно по обмену опытом я ездил в Мариуполь, где изучал работу похожего на мой департамента, — сказал он.

Ранее сообщалось, что директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев считает, что претензии к его работе у депутатов возникают из-за того, что они не знают о большом пласте деятельности подразделения.

Летом Елена Киселева заявила, что Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета не оправдал своего создания.

Напомним также, что Андрей Ермолаев прокомментировал отчет Госаудитслужбы, в котором указываются многомиллионные траты на содержание исполнительных органов Николаевского горсовета.