Экспертиза асфальта во внутриквартальных проездах в Заводском районе Николаева показала грубые нарушения. Теперь проверки организуют и в других районах города.

Об этом рассказал директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Были жалобы, причем даже жалобы нардепу. Мы вышли комиссионно разобраться. Визуально увидели пару недостатков, не все люки были подняты. И было принято решение взять пробы асфальта, раз есть жалобы, чтобы разобраться до конца, — сказал он.

Как сообщалось, городской совет заказал взятие проб асфальта и их анализ. Он показал, что подрядчик в некоторых местах положил вместо положенных 5 сантиметров асфальта, 2,4 сантиметра.

— У нас уже есть официальные результаты. Мы взяли 4 пробы. При слое в 5 сантиметров, как положено, по дефектному акту наименьшая толщина 2,4 сантиметра. То есть в половину слой асфальта меньше, — добавил Андрей Ермолаев.

Он отметил, что работы оплачены не будут, а их исполнителю выставят претензии.

— Подрядчику нужно выставить претензию, он будет переделывать. Работу эту городской совет оплачивать не будет. Это немного новое направление нашей деятельности, которое возникло по итогам поездки в Мариуполе. Мы посмотрели, как работает похожий на наш департамент там, — добавил чиновник.

Он также сказал, что департамент организует проверки аналогичных работ и в других районах Николаева, а также начнет контролировать процессы выполнения работ.

Кроме того, отметил чиновник, вопросы возникают и к сотрудникам технадзора Заводской администрации, которые должны были контролировать работы. Он добавил, что они подписали акт приема-передачи работ и у них не было претензий к качеству.

Ранее сообщалось, что в Николаеве дорожники около месяца назад срезали асфальт на улице Скороходова и до сих пор не постелили новое покрытие.

В августе глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза отчитался о ремонте двора по улице Шнеерсона, 4, похваставшись качеством и скоростью работ. Однако жильцы пожаловались, что двор заасфальтировали не весь, а качество работ оставляет желать лучшего.