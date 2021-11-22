Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», председатель наблюдательного совета ООО «СП «ПАЭК» Юрий Кормышкин поздравил руководство и коллектив элитного семеноводческого хозяйства ООО «Золотой колос» с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба политсилы, вместе Юрием Кормышкиным руководство и коллектив предприятия также поздравили депутаты Николаевского областного совета Елена Донченко, Александр Кукуруза, Юрий Елиневский, Григорий Ташлык.

Юрий Кормышкин Депутат отметил, что День работников сельского хозяйства – это праздник каждого живущего в Украине, ведь все люди едят хлеб, потребляют другие продукты питания.

— В нашей стране каждый третий доллар – аграрный, только благодаря вашему труду. И не просто так получилось, что Надежда Валерьевна стала депутатом областного совета. И поскольку она всю свою жизнь работает на аграрном поприще, депутаты областного совета доверили ей честь быть председателем комиссии АПК и развития села. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете на своей комиссии, в работе – это очень важно, что развиваете нашу громаду. Уважаемый коллектив предприятия «Золотой колос», в этом году показатели урожайности у вас самые лучшие за последние десятилетия. Я хочу поздравить с наступающим праздником и пожелать, чтобы на 100-летие предприятия «Золотой колос» мы на международной фондовой бирже покупали ваши акции!, – поздравил глава облорганизации «Нашего края».

Со встречными поздравлениями и благодарностью выступала и Надежда Иванова.

— Хочу сказать, что впервые за время «ковида» в рамках таких жестких ограничений мы проводим этот праздник, хоть и не в таком формате, как всегда. В этом зале находятся наши друзья. Я очень благодарю вам за то, что вы у нас есть. Я искренне желаю вам воодушевления, здоровья, чтобы все эти ковідные перипетии не коснулись вас. Чтобы мы встречались с вами в переполненном зале, дарили друг другу эмоции, дарили друг другу улыбки, ведь все это здоровье, – подчеркнула она.

От команды партии «Наш край» работникам отрасли были вручены грамоты и подарки.

ООО «Золотой колос» – широко известное в стране элитное семеноводческое хозяйство, вносящее неоценимый вклад не только в сельскохозяйственную отрасль, но и в материальное и культурное развитие работников этой отрасли. Основателем предприятия является Валерий Гумилевский, очень уважаемый на Николаевщине человек и хозяйственник. С 2003 года предприятие возглавляет его дочь Иванова Надежда Валерьевна, депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край», глава постоянной комиссии по вопросам АПК, кавалер ордена «Княгини Ольги» ІІІ ст. и других не менее весомых наград. Благодаря ее упорному труду и креативному мышлению предприятие вышло на новый представительский уровень в обществе.

Пресс-релиз