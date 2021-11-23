Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об угрозе остановки поставок газа Молдове через 48 часов, если за это время не будет выплачен долг.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В свою очередь, председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил, что в компании работают совместно с правительством, чтобы погасить долги в 75 миллионов долларов. В то же время, он не стал называть ситуацию кризисной.
— Речь не идет о газовом кризисе. У нас подписан договор с Газпромом. Там прописана необходимость осуществления текущих платежей в полном объеме. Такое же положение было и в прежнем контракте. Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября. Поэтому возникли затруднения с осуществлением выплаты, — заявил Вадим Чебан.
Как один из вариантов погашения долга Вадим Чебан назвал кредит, но отметил, что лучше было бы, если бы финансы выделило правительство. Он заверил, что Молдова не столкнется с остановкой поставок.
В сентябре Молдова получала российский газ по $550 за тысячу кубов. После истечения контракта — с 1 октября — Газпром поставлял газ по $790 за тысячу кубометров.
С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.
В то же время, протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает и некоторые другие условия, которые пока остаются нераскрытыми.
Ранее сообщалось, что заключив долгосрочный контракт «Газпромом» на поставки газа Молдова поднимает цены на тарифы для населения, чтобы выплатить все долги.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об угрозе остановки поставок газа Молдове через 48 часов, если за это время не будет выплачен долг.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В свою очередь, председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил, что в компании работают совместно с правительством, чтобы погасить долги в 75 миллионов долларов. В то же время, он не стал называть ситуацию кризисной.
— Речь не идет о газовом кризисе. У нас подписан договор с Газпромом. Там прописана необходимость осуществления текущих платежей в полном объеме. Такое же положение было и в прежнем контракте. Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября. Поэтому возникли затруднения с осуществлением выплаты, — заявил Вадим Чебан.
Как один из вариантов погашения долга Вадим Чебан назвал кредит, но отметил, что лучше было бы, если бы финансы выделило правительство. Он заверил, что Молдова не столкнется с остановкой поставок.
В сентябре Молдова получала российский газ по $550 за тысячу кубов. После истечения контракта — с 1 октября — Газпром поставлял газ по $790 за тысячу кубометров.
С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.
В то же время, протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает и некоторые другие условия, которые пока остаются нераскрытыми.
Ранее сообщалось, что заключив долгосрочный контракт «Газпромом» на поставки газа Молдова поднимает цены на тарифы для населения, чтобы выплатить все долги.