Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об угрозе остановки поставок газа Молдове через 48 часов, если за это время не будет выплачен долг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил, что в компании работают совместно с правительством, чтобы погасить долги в 75 миллионов долларов. В то же время, он не стал называть ситуацию кризисной.

— Речь не идет о газовом кризисе. У нас подписан договор с Газпромом. Там прописана необходимость осуществления текущих платежей в полном объеме. Такое же положение было и в прежнем контракте. Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября. Поэтому возникли затруднения с осуществлением выплаты, — заявил Вадим Чебан.

Как один из вариантов погашения долга Вадим Чебан назвал кредит, но отметил, что лучше было бы, если бы финансы выделило правительство. Он заверил, что Молдова не столкнется с остановкой поставок.

В сентябре Молдова получала российский газ по $550 за тысячу кубов. После истечения контракта — с 1 октября — Газпром поставлял газ по $790 за тысячу кубометров.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.

В то же время, протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает и некоторые другие условия, которые пока остаются нераскрытыми.

Ранее сообщалось, что заключив долгосрочный контракт «Газпромом» на поставки газа Молдова поднимает цены на тарифы для населения, чтобы выплатить все долги.