Из газовых хранилищ Украины меньше чем за месяц отопительного сезона, еще до наступления морозов, уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали.
Такими темпами остального топлива хватит всего на несколько недель, заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.
По его словам, правительство должно срочно разработать и презентовать общественности конкретный план действий по разрешению назревающего энергетического кризиса, ведь запасы газа на 18 ноября 2021 составляют 16,9 миллиардов кубических метров, что на 38% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году (27,2 миллиардов кубических метров). Дело в том, что летом в газохранилища удалось закачать только 3,6 миллиардов кубических метров природного газа, 1,8 миллиарда из которых уже использовали — половину закачанного в этом году.
— Не прошло и месяца с начала отопительного сезона, а из газовых хранилищ уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали. Это при том, что морозов еще не было, а тепло дали даже не во все дома. То есть, можно смело прогнозировать, что в течение следующих 2-3 недель будет использован весь объем газа, закачанный в этом году. А впереди еще 5 месяцев, — подчеркнул Александр Мазурчак.
Он добавил, что у газохранилищ есть ограничения по отбору: чем меньше в хранилищах запасов, тем меньше объем газа можно поднять за сутки. То есть, чем ближе к весне, тем сложнее будет обеспечить украинцев теплом. В настоящее время в сутки можно поднять из газохранилищ 160-170 миллионов кубических метров, а фактическое потребление составляет 70-90 миллионов кубических метров. Но это потребление существенно увеличится с началом морозов. При -20 в январе-феврале можно будет поднять менее 100 миллионов кубических метров, а потребность вырастет до 150 миллионов кубических метров и больше.
Как сообщается, не лучше обстоит дело и с углем. С начала ноября общие запасы угля на складах ТЭС сократились до 353 тысяч тонн (на утро 19 ноября), что на 190 тысяч тонн (-35%) меньше, чем на 1 ноября.
— Если запасы угля и дальше будут сокращаться такими темпами, то на работающих ТЭС его хватит всего на 2-3 недели. Уже сейчас 23 блока ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива. А угля, который со всем пафосом везут в Украину и который, как говорят власти, обеспечит украинцев на всю зиму, в действительности хватит только на 9 дней, — уточнил сопредседатель партии.
Такая сверхсложная ситуация, по мнению Александра Мазурчака, стала результатом популизма и преступной некомпетентности правительства Дениса Шмыгаля, которое вместо того, чтобы действительно готовиться к отопительному сезону, откровенно лгало украинцам о 99%-ной готовности к отопительному сезону.
«Наш край» требует срочного отчета правительства и конкретного плана действий по разрешению назревающего энергетического кризиса. В партии уверены, что именно правительство должно понести ответственность за провал подготовки к отопительному сезону и принять немедленные меры, чтобы, пока еще не поздно, исправить ситуацию. Ведь сейчас власти традиционно перекладывают проблему на плечи громад, а за промахи министров, как всегда, будут расплачиваться самые бедные украинцы.
Ранее в партии «Наш Край» заявляли, что в Украине уже начались веерные отключения, просто правительство пытается замаскировать их под «технические работы».
Из газовых хранилищ Украины меньше чем за месяц отопительного сезона, еще до наступления морозов, уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали.
Такими темпами остального топлива хватит всего на несколько недель, заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.
По его словам, правительство должно срочно разработать и презентовать общественности конкретный план действий по разрешению назревающего энергетического кризиса, ведь запасы газа на 18 ноября 2021 составляют 16,9 миллиардов кубических метров, что на 38% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году (27,2 миллиардов кубических метров). Дело в том, что летом в газохранилища удалось закачать только 3,6 миллиардов кубических метров природного газа, 1,8 миллиарда из которых уже использовали — половину закачанного в этом году.
— Не прошло и месяца с начала отопительного сезона, а из газовых хранилищ уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали. Это при том, что морозов еще не было, а тепло дали даже не во все дома. То есть, можно смело прогнозировать, что в течение следующих 2-3 недель будет использован весь объем газа, закачанный в этом году. А впереди еще 5 месяцев, — подчеркнул Александр Мазурчак.
Он добавил, что у газохранилищ есть ограничения по отбору: чем меньше в хранилищах запасов, тем меньше объем газа можно поднять за сутки. То есть, чем ближе к весне, тем сложнее будет обеспечить украинцев теплом. В настоящее время в сутки можно поднять из газохранилищ 160-170 миллионов кубических метров, а фактическое потребление составляет 70-90 миллионов кубических метров. Но это потребление существенно увеличится с началом морозов. При -20 в январе-феврале можно будет поднять менее 100 миллионов кубических метров, а потребность вырастет до 150 миллионов кубических метров и больше.
Как сообщается, не лучше обстоит дело и с углем. С начала ноября общие запасы угля на складах ТЭС сократились до 353 тысяч тонн (на утро 19 ноября), что на 190 тысяч тонн (-35%) меньше, чем на 1 ноября.
— Если запасы угля и дальше будут сокращаться такими темпами, то на работающих ТЭС его хватит всего на 2-3 недели. Уже сейчас 23 блока ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива. А угля, который со всем пафосом везут в Украину и который, как говорят власти, обеспечит украинцев на всю зиму, в действительности хватит только на 9 дней, — уточнил сопредседатель партии.
Такая сверхсложная ситуация, по мнению Александра Мазурчака, стала результатом популизма и преступной некомпетентности правительства Дениса Шмыгаля, которое вместо того, чтобы действительно готовиться к отопительному сезону, откровенно лгало украинцам о 99%-ной готовности к отопительному сезону.
«Наш край» требует срочного отчета правительства и конкретного плана действий по разрешению назревающего энергетического кризиса. В партии уверены, что именно правительство должно понести ответственность за провал подготовки к отопительному сезону и принять немедленные меры, чтобы, пока еще не поздно, исправить ситуацию. Ведь сейчас власти традиционно перекладывают проблему на плечи громад, а за промахи министров, как всегда, будут расплачиваться самые бедные украинцы.
Ранее в партии «Наш Край» заявляли, что в Украине уже начались веерные отключения, просто правительство пытается замаскировать их под «технические работы».