Из газовых хранилищ Украины меньше чем за месяц отопительного сезона, еще до наступления морозов, уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали.

Такими темпами остального топлива хватит всего на несколько недель, заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.

По его словам, правительство должно срочно разработать и презентовать общественности конкретный план действий по разрешению назревающего энергетического кризиса, ведь запасы газа на 18 ноября 2021 составляют 16,9 миллиардов кубических метров, что на 38% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году (27,2 миллиардов кубических метров). Дело в том, что летом в газохранилища удалось закачать только 3,6 миллиардов кубических метров природного газа, 1,8 миллиарда из которых уже использовали — половину закачанного в этом году.

— Не прошло и месяца с начала отопительного сезона, а из газовых хранилищ уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали. Это при том, что морозов еще не было, а тепло дали даже не во все дома. То есть, можно смело прогнозировать, что в течение следующих 2-3 недель будет использован весь объем газа, закачанный в этом году. А впереди еще 5 месяцев, — подчеркнул Александр Мазурчак.

Он добавил, что у газохранилищ есть ограничения по отбору: чем меньше в хранилищах запасов, тем меньше объем газа можно поднять за сутки. То есть, чем ближе к весне, тем сложнее будет обеспечить украинцев теплом. В настоящее время в сутки можно поднять из газохранилищ 160-170 миллионов кубических метров, а фактическое потребление составляет 70-90 миллионов кубических метров. Но это потребление существенно увеличится с началом морозов. При -20 в январе-феврале можно будет поднять менее 100 миллионов кубических метров, а потребность вырастет до 150 миллионов кубических метров и больше.

Как сообщается, не лучше обстоит дело и с углем. С начала ноября общие запасы угля на складах ТЭС сократились до 353 тысяч тонн (на утро 19 ноября), что на 190 тысяч тонн (-35%) меньше, чем на 1 ноября.

— Если запасы угля и дальше будут сокращаться такими темпами, то на работающих ТЭС его хватит всего на 2-3 недели. Уже сейчас 23 блока ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива. А угля, который со всем пафосом везут в Украину и который, как говорят власти, обеспечит украинцев на всю зиму, в действительности хватит только на 9 дней, — уточнил сопредседатель партии.

Такая сверхсложная ситуация, по мнению Александра Мазурчака, стала результатом популизма и преступной некомпетентности правительства Дениса Шмыгаля, которое вместо того, чтобы действительно готовиться к отопительному сезону, откровенно лгало украинцам о 99%-ной готовности к отопительному сезону.

«Наш край» требует срочного отчета правительства и конкретного плана действий по разрешению назревающего энергетического кризиса. В партии уверены, что именно правительство должно понести ответственность за провал подготовки к отопительному сезону и принять немедленные меры, чтобы, пока еще не поздно, исправить ситуацию. Ведь сейчас власти традиционно перекладывают проблему на плечи громад, а за промахи министров, как всегда, будут расплачиваться самые бедные украинцы.

Ранее в партии «Наш Край» заявляли, что в Украине уже начались веерные отключения, просто правительство пытается замаскировать их под «технические работы».