Президент Владимир Зеленский выступит перед Верховной Радой 1 декабря с ежегодным обращением.

Дату назвал нардеп Ярослав Железняк.

Политик опубликовал скриншот запроса Зеленского к спикеру парламента.

— Предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 послание президента Украины в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины, — сказано в сообщении.

Депутат «Голоса» добавил, что выступление намечено на первый день зимы.

— Говорят, что в первый день зимы (1 декабря) все народные депутаты и зрители трансляции Верховной Рады смогут насладиться ежегодным обращением президента к согражданам, —- отметил Ярослав Железняк.

В свою очередь, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил эту информацию агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил на приглашение в студию «Свободы слова Савика Шустера», чтобы обсудить вопрос по «вагнеровцам».

Как сообщалось, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, где анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

В Офисе Президента Украины заявили, что задержание в прошлом году в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера произошло вследствие усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в республике.