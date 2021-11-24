Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал о попытках договориться об интервью с главой Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским по Вагнергейту.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Грозев сказал, что все договоренности о встрече с Ермаком происходили через людей, которые представлялись приближенными к нему, пишет Новое время.

По его словам, одна из таких групп пригласила расследователей на встречу, он прилетел и ждал день, но встреча не состоялась. На вопрос Гордона о том, общался ли Христо Грозев лично с Андреем Ермаком, он ответил:

— Был один короткий дружеский разговор в самом начале, мы договорились, что хотели бы получить позицию Офиса президента, и он подтвердил, что да, мы организуем. Это не осуществилось.

Расследователь Bellingcat также сказал, что просил о возможности поговорить с Владимиром Зеленским, в том числе по каналам ТСК, но «видимо, не было времени или желания». По словам Грозева, Роман Доброхотов, главред издания The Insider, которое также участвовало в расследовании, уговаривал его написать твит и обратиться к Зеленскому, чтобы тот представил свою точку зрения, но Грозев решил этого не делать.

— Если бы молчание ОП было постоянным с самого начала, я бы сказал, что это одна из возможных профессиональных позиций, которые может занять правительство и президент. Когда это возникает после публичных выступлений и после того, как представители ОП обвинили нас в том, что мы распространяем российскую дезинформацию, я думаю, что отказ встречаться с нами был не совсем профессиональным, — считает Христо Грозев.

Христо Грозев добавил, что Офис президента имеет право на такую позицию, но «платит за это цену, потому что сейчас есть только одна версия».

Ранее Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о «вагнергейте» политическим преступлением, не имеющим оправдания.