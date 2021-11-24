Политик просит признать незаконным решение комиссии ИК-2 о постановке его на профучет как «экстремиста» и «террориста», сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Об этом пишет DW.

О подаче иска стало известно в среду, 24 ноября, из карточки соответствующего дела на сайте Петушинского районного суда. Согласно документу, иск был подан 18 ноября, а рассмотрение жалобы назначено на 9 декабря.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил «Новой газете», что политик просит признать незаконным решение комиссии ИК-2 поставить его на профилактический учет как «лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

Это уже четвертый иск Алексея Навального к колонии в Покрове. В июне Петушинский райсуд отклонил жалобу, в которой Навальный требовал признать незаконным его постановку на профучет в ИК-2 как «склонного к побегу». В октябре этот статус был отменен, после чего политика поставили на учет как «экстремиста» и «террориста». Такой статус предполагает меньше проверок. В двух других исках оппозиционер жаловался на то, что из газет, которые он получает, вырезали статьи, а сотрудники колонии отказывались выдать ему Коран и Библию. В итоге сам Навальный отказался от исков, поскольку книги ему выдали, а из его газет перестали вырезать статьи.

Напомним, в октябре негласный глава российской оппозиции Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова.