В Германии с 24 ноября заработали новые COVID-правила — теперь люди могут находиться в транспорте и на рабочем месте, только если они вакцинированы от коронавируса, имеют отрицательный результат теста на COVID-19 (не более 24 часов) или справку о выздоровлении.

Об этом сообщается на сайте Федерального правительства страны.

Также отмечается, что за нарушение этих правил могут быть оштрафованы как работодатели, так и работники.

В то же время в Германии повторно вводят требование работать из дома, если нет веских причин для отказа от дистанционной работы, например, из-за отсутствия пространственных или технических условий в доме.

Кроме того, работодатели должны предлагать своим сотрудникам, которые не могут работать из дома, делать тесты на коронавирус по крайней мере дважды в неделю и требовать носить защитные маски.

Новые правила касаются также пребывания в местном и междугородном общественном транспорте (автобусы, поезда и прочее), а также в самолетах.

В то же время, эти правила не распространяются на маленьких детей, школьников и перевозки в такси.

В настоящее время правила введены на территории всей страны до 19 марта 2022 года. Однако в правительстве не исключают возможного продления на три месяца.

Напомним, что в Германии в ближайшее время вернут бесплатные тесты на коронавирус на фоне рекордов по заболеваемости. Там также обсуждают усиление карантинных мер.