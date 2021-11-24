Послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, пишет Европейская правда.

— Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего семь человек, — сообщил Рикард Джозвяк.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Ранее сообщалось, что в период с 18 по 20 февраля 2014 года в период расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович 11 раз созванивался с российским президентом Владимиром Путиным.