В «Газпроме» предупредили Молдову, что сегодня последний день, когда они могут выполнять свои договорные обязательства по выплате задолженностей, иначе газоснабжение прекратится.

Об этом информирует Timpul.

Еще два дня назад официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов предупредил , что у Республики Молдова есть 48 часов на выплату долгов, иначе российский концерн перестанет поставлять газ. Сегодня, 24 ноября, истекает последний день.

Председатель совета директоров «Молдовагаз» Вадим Чебан подтвердил, что молдавская сторона была проинформирована о том, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в Республику Молдова в течение 48 часов.

— Подтверждаю, что меня официально проинформировали. Речь идет об оплате за газ за октябрь и половину оплаты за ноябрь. Было разделение, потому что на октябрь цена покупки была 150 долларов, а мы покупали за 800 долларов. Мы работаем над проблемой. Это положение включено в подписанный нами с «Газпромом» протокол, — сказал Вадим Чебан.

Ранее сообщалось, что заключив долгосрочный контракт «Газпромом» на поставки газа Молдова поднимает цены на тарифы для населения, чтобы выплатить все долги.