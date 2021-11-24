Музыкальный исполнитель Алишер Моргенштерн выехал за пределы Российской Федерации после недовольства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Силовик заявил, что рэпер «торгует наркотиками онлайн».

Об этом пишет Znak.

По данным прессы, этим утром Моргенштерна вместе с семьей заметили на поезде «Москва-Минск» в Смоленске, хотя у него не были запланированы концерты в этом городе.

Адвокат музыканта отказался комментировать информацию, а PR-директор пропал со связи, так что журналистам не удалось верифицировать предположения.

Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин бездоказательно заявил, что рэпер причастен к наркоторговле.

— Блогер Моргенштерн торгует наркотиками по сути дела в социальных сетях, увлекая <нрзб> огромное количество молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем про высшую ценность и то, что права человека нарушать нельзя, — заявил силовик перед студентами юридических факультетов.

Главный следователь России также поностальгировал за советскими порядками и предложил вернуться к некоторым из них.

— Стройотряды — вот куда могут поехать наши молодые студенты, взять лопату, кирпич и познать, что такое труд человека, о котором сегодня мы так сильно заботимся, но как-то немножко абстрактно и далеко, — назвал одну из посетивших его идей Александр Бастрыкин.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявляли, что запрет на въезд на территорию Украину для Алишера Валеева (Моргенштерн) сохраняется.