В случае начала военных действий России против Украины Верховная Рада в течение нескольких часов соберется на заседание для введения чрезвычайного или военного положения в стране.

Об этом рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

— У Верховной Рады может один быть только план — если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, или сделать соответствующие голосования, она должна в течение нескольких часов собраться. Понятно, что кто не в Украине, им труднее это будет сделать. Но по Украине, если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал за пару часов собраться есть. Если неделя работы по округам, то думаю, что восьми часов — это самые отдаленные уголки, — сказал Александр Корниенко.

Также он сообщил, что в случае активных военных действий в отношении депутатов будут использовать средства защиты, чтобы они могли голосовать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.