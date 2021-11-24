Журналист Дмитрий Гордон заявил, что потерял веру во Владимира Зеленского, а оставшаяся президентская каденция не пройдет спокойно.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Телеведущий заявил, что для него авторитет Владимира Зеленского фигурально «умер» и он перестает выступать в поддержку президента.

— Говорят уже все вокруг, что в руководстве Украины агенты России. Называют фамилии Ермака, Демченко, ближайших людей к президенту. Почему ты молчишь? Выйди скажи — они агенты или нет. Разбирается кто-то либо не разбирается. После всего он для меня умер, я честно говорю. Он для меня умер. Нет его больше, — эмоционально проговорил Дмитрий Гордон.

Он добавил, что Зеленский утратил связь с народом и старается закрыть любые ресурсы, которые оппозиционно к нему настроены.

— Править Владимиру Зеленскому 2,5 года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился. Его нет. И дальше это начало конца. Все, что произошло с «вагнеровцами», с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, с этими реформами, которые не одна не сделана, — назвал причины журналист.

Напомним, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, где анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

В Офисе Президента Украины заявили, что задержание в прошлом году в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера произошло вследствие усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в республике.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о «вагнергейте» политическим преступлением, не имеющим оправдания.