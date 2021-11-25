У президента США Джо Байдена медики обнаружили трубчатую аденому — доброкачественное, но потенциально предраковое образование. Полип удалили.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-релиз, который был распространен через журналистский пул Белого дома.

— У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году, — сказано в сообщении.

Как объяснил врач Белого дома Кевин О'Коннор, трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается «потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства».

Отмечается, что Джо Байдену теперь необходимо лишь плановое наблюдение, а через 7-10 лет, как правило, требуется повторная колоноскопия.

По словам О'Коннора, состояние здоровья Байдена позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства.

Напомним, ранее президент США пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины. В списке приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.