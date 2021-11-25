Профсоюз Кривоозерского профессионального аграрного лицея пожаловался губернатору Виталию Киму, что его заместитель по вопросам образования Александр Трайтли игнорирует их обращения с просьбой уволить и наказать директора учреждения Инну Ткач.

Об этом идет речь в письме сотрудников лицея, которое они прислали на редакционную почту НикВести.

Отмечается, что они уже несколько раз обращались в Николаевскую облгосадминистрацию с требованием разобраться в их конфликте с директором, которая, по словам членов профсоюза, должна быть уволена за неоднократные нарушения законодательства.

Они отметили, что первую жалобу направили в марте 2021 года, вторую — в августе, однако в ответ получали только отписки от Александра Трайтли и директора департамента образования Аллы Велиховской.

«Пожалуй, ни Трайтли О., ни Велиховская А. не знакомы с законодательством Украины, соблюдение которого обязательно для всех граждан Украины, а тем более представителями власти», — говорится в обращении.

Члены профсоюза отметили, что чиновники устраняются от участия в разрешении конфликта, хотя обязаны это делать, согласно закону.

«Возникает вопрос: с какой стати содержать такого заместителя в должности, если он не выполняет распоряжение председателя ОГА, не соблюдает нормы КЗоТ и от ответов которого явно веет некомпетентностью, или же коррупцией, с которой он должен бороться, например в сфере образования, ведь ответ, который он подписал, был подготовлена директором департамента образования А. Велиховской, которой хорошо известна ситуация в Кривоозерском ПАЛ и которая всячески пыталась эту информацию скрыть, чем собственно Вашего заместителя и подставила. Если же это был заговор, то вы должны дать надлежащую оценку действиям обоих подчиненных, в которых прослеживается привкус коррупции», — обратились они к Виталию Киму.

Люди возмущены, что вместо того, чтобы наказать директора лицея за нарушения закона и уволить, ей продлили контракт на три года.

Суть претензий к директору лицея Инне Ткач ее подчиненные изложили в предыдущих обращениях в ОГА. Там говорится, что из-за действий директора страдают как сотрудники лицея, так и студенты.

В профсоюзе отметили, что она не отчитывается о своей работе, нарушает температурный режим во время отопительного сезона и подает ложные данные.

Также указано, что несколько групп студентов по профессии «Электрик; водитель категории С» не получили водительские права после окончания лицея, а вождению, согласно объяснениям директора, обучались в некой общей виртуальной группе. По данному факту было открыто уголовное дело.

Отмечается, что директором был создан фиктивные профсоюз, на счет которого отчисляются деньги, что тоже стало поводом для открытия дела. Еще одно уголовное производство было начато из-за того, что некоторые студенты не получали полагающиеся им стипендии.

Инну Ткач, кроме прочего, обвиняют в давлении на коллектив, преследовании членов профсоюза и коррупции в сговоре с департаментом образования ОГА, который, по мнению сотрудников ПАЛ, закрывает глаза на ее нарушения и не лишает премий. В частности, говорится, что в декабре 2020 года департамент ей выплатил премию в размере трех окладов, несмотря на административное наказание, которое она получила незадолго до этого.

Напомним, в 2018 годупПедагогический коллектив Кривоозерского профессионального аграрного лицея (ПАЛ) обнародовал открытое обращение к исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Николаевской ОГА Елены Удовиченко. В нем преподаватели попросили разобраться с инцидентом, который произошел на уроке, когда заместитель директора лицея позволил себе нецензурные выражения в адрес одного из учителей.