Глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская напомнила, что вскоре завершится срок действия ряда важных городских программ. Она потребовала, чтобы чиновники мэрии Николаева как можно скорее представили депутатам проекты новых программ — до принятия бюджета города на 2022 год.

Об этом Татьяна Домбровская написала на своей странице в Facebook.

— Этим постом я стучусь в теплый и уютный кабинет каждого из чиновников, которые позволяют себе тратить время и доверие николаевцев, находящихся в отнюдь не теплых и крайне неуютных условиях, — написала Татьяна Домбровская.

Программы, срок действия которых вскоре закончится:

Городская комплексная программа «Образование» на 2019-2021 годы;

Городская программа «Молодежная политика на 2019-2021 годы;

Программа оздоровления и отдыха детей на 2019–2021 годы;

Городская комплексная программа по защите прав детей «Дети Николаева» на 2019-2021 годы;

Городская программа «Физическая культура и спорт» на 2019-2021 годы;

Программа создания страхового фонда документации Николаева на 2017-2021 годы;

Городская Программа организации поддержки и реализации стратегических инициатив и подготовки проектов развития города Николаева на период 2016-2018 годов (продлен срок действия до 2021 года).

— Впереди у нас принятие бюджета, который согласно Бюджетного кодекса Украины формируется по программно-целевому методу, а значит любым расходам, каждой народной гривне должна соответствовать конкретная городская программа. У меня вопрос к заместителям городского головы Николаева, ну или это уже больше похоже на крик вопиющего в пустыне: Чего вы ждёте!? Как вы собираетесь вынести на рассмотрение депутатского корпуса проект горбюджета на 2022 год, если ни на одной депутатской комиссии не были представлены проекты новых городских программ и результаты прошедших? — возмутилась Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская обратила внимание, что на сайте городского совета опубликован только 1 из 7 проектов завершившихся программ.

— Почему никто не проводит публичную работу над ошибками и не отчитывается о результатах? Неужели вы до сих пор думаете, что это нормальная ситуация, когда за несколько часов до голосования депутатам подсовывают какие-то документы? Я готова поддерживать решения, которые здесь и сейчас смогут улучшить жизнь рядового николаевца, каждого жителя нашего города. Но я снова повторяю: Голосовать закрытыми глазами за непонятно что — это путь в никуда, — подчеркнула Татьяна Домбровская.

Глава фракции «Слуги народа» потребовала, что первый заместитель мэра Виталий Луков организовал публичное представление проекта бюджета на 2022 го всем фракциям, а заместитель мэра по гуманитарным вопросам Анатолий Петров — вынести на все депутатские комиссии все программы, которые необходимо продлить или обновить.

— В противном случае, когда будете искать виноватых, почему город живёт по 1/12 и без принятого бюджета, достаточно будет взглянуть в любое из двух огромных зеркал в холле здания Николаевского городского совета. Включитесь уже наконец! — потребовала Татьяна Домбровская.

Как сообщалось, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на следующей неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская.

Так он отреагировал на возмущения Татьяны Домбровской по поводу того, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.