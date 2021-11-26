Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, у которого 32 мутации.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что по итогам правительственного совещания вышеуказанные страны внесены в «красный» карантинный список. Все, кто прибывает в Израиль из этих стран, будут отправлены на недельную изоляцию. Это касается и людей, который получили три дозы вакцины.

Как передает Reuters, Агентство безопасности здравоохранения Великобритании приняло почти такие же меры. Полеты в 7 африканских стран временно прекращены.

По данным Sky News, только в ЮАР уже подтвердили 53 случая заражения новым штаммом. Эксперты считают, что реальных случаев заражения может быть больше, поскольку суточные показатели по заболеваемости на этой неделе значительно растут. Для сравнения — 22 ноября коронавирус выявили у 312 человек, а уже 25 ноября — у 2 465.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки (25 ноября) зафиксировали 15 936 новых больных COVID-19, из которых 1 394 ребенка и 303 медработника.