За сутки 25 ноября в Германии зафиксировали 76 414 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, который страна бьет уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Неделю ранее за сутки зарегистрировали 52 970 больных COVID-19. Показатель заболеваемости за последние 7 дней обновил максимум и составил 438,2. Для сравнения, в предыдущий день значение было 419,7, а неделю назад – 340,7.

За последние 24 часа от коронавируса в Германии умерли 357 пациентов.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки (25 ноября) зафиксировали 15 936 новых больных COVID-19, из которых 1 394 ребенка и 303 медработника.