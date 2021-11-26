1 декабря в Николаеве проверят систему оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

На сайте Никоалевского городского совета сообщили, что сирены будут раздаваться с 13:00 до 14:00.

– 1 декабря в Николаеве проверят местную автоматизированную систему централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Сделают это через сеть уличных громкоговорителей. Просьба не паниковать и сохранять спокойствие, – говорится в сообщении.

Напомним, такую же проверку проводили 2 июня этого года, а также 1 сентября.