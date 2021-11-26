Президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.

Об этом он рассказал на своей пресс-конференции.

По сведениям спецслужб, переворот планировали устроить 1-2 декабря.

— Получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Первого, второго, — начал Владимир Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский на пресс-конференции

Глава государства добавил, что эти слова подкреплены основательными доказательствами.

— У нас есть не только агентурная, у нас есть звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и т.д, — сосредоточился на деталях Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что считает это попыткой подставить Рината Ахметова.

— Я считаю, что это операция: его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, к сожалению, это будет его большой ошибкой, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран этим народом. Я к этому довольно спокойно отношусь, я считаю, что он может и не знать, а может и знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой можно поделиться. Или в соответствующие органы, где он может воспринимать эту информацию. Мне кажется, что это важная информация для нашего общества, — заявил Владимир Зеленский.

И закончил сравнениями с Януковичем и Порошенко в свою пользу.

— Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на бульдозер вылазить не буду, — поручился президент.

Напомним, что на 1 декабря было намечено выступление Владимира Зеленского перед Верховной Радой.