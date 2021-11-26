Президент Владимир Зеленский уверен, что украинцы не выйдут на Майдан, чтобы сместить действующую власть, поскольку видят результаты ее работы.

Такую мысль он высказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

Комментируя вероятность госпереворота, он заявил, что у общества нет такого запроса.

— Я считаю, что общество, этого не хочет страна этого не хочет. Хотят некоторые люди, которые остались без власти. Это мое мнение, — сказал он.

Президент добавил, что его главный союзник — народ, поэтому Майданов быть, по его мнению, не может.

— У меня нет медиасоюзников. К сожалению. Я считаю, что мой главный союзник — народ Украины, поэтому не может быть других Майданов. Потому что люди видят, что мы делаем, потому что мы не ворье какое-то. А то что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП государства, я говорю: «Да владейте хоть 30%, но оставьте в покое депутатов, не оказывайте давление на политику, и, пожалуйста, оставьте в покое информационную войну», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели втянуть Рината Ахметова.