Президент Владимир Зеленский обвинил журналиста Юрия Бутусова в гибели украинских военных из-за информации, которую последний якобы «сливает».

Так он ответил на вопрос журналиста во время пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил, что Владимир Зеленский в этом году назначил главой Комитета по разведке при президенте Украины люстрированного чиновника времен Виктора Януковича Руслана Демченко. Также он заявил о систематических провалах спецопераций, которые проводило Главное управление разведки Минобороны даже после увольнения Василия Бурбы.

Во время того, как журналист задавал вопрос, Владимир Зеленский перебил его для уточнения. На это Юрий Бутусов попросил президента дослушать.

— Вы мне не дали задать вопрос, господин президент. Послушайте, я у вас еще ничего не спросил. Я просто выкладываю вам факты, которые вы как главнокомандующий должны знать, — сказал журналист. — Я верховный главнокомандующий, — исправил его Владимир Зеленский. — Да, очень важно. Я могу закончить? — поинтересовался Юрий Бутусов. — Просто это разные вещи — главнокомандующий и верховный главнокомандующий, — сказал президент. — Я рад, что вы это уже выучили. Это очень хорошо. Но я закончу, — ответил ему журналист.

Юрий Бутусов поинтересовался, не стыдно ли президенту за провалы спецопераций и увольнение сотрудников ГУР МО, которые, по мнению журналиста, этого не заслуживали. А также, не стыдно ли ему за назначения Руслана Демченко.

— Не стыдно ли вам, верховному главнокомандующему, что вы здесь в прямом эфире используете свой статус, чтобы опорочить военнослужащих, чтобы сказать людям, которые не могут вам ответить здесь в прямом эфире? И покрываете таких людей, которые не воевали, свою ответственность покрываете, — поинтересовался Юрий Бутусов.

Юрий Бутусов

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что из-за информации, которую публикует журналист, у него регулярно происходят разговоры с международными партнерами. Он напомнил, что недавно Юрий Бутусов опубликовал в Facebook видео из командного пункта на передовой, снятое во время удара беспилотника Bayraktar по артиллерии боевиков на Донбассе.

— Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь людей, ответственности за смерть. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговоров у меня, включая разговоры с руководством Евросоюза, Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии я проводил из-за вас. А сказать почему? Поясню. Вы первый человек, который показал информацию по поводу ответа нашего украинского дрона по незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированном Донбассе. Вы выкладываете такую информацию так же, как сливали информацию по поводу господина Бурбы. Хочу вам напомнить, что когда вы пишете об олигархах, том, кто меня поддерживает, когда я стал президентом, мы говорили тогда на русском, я встречался с вами в офисе студии «Квартал 95». И вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: «Вот человек, который работал на Игоря Валерьевича Коломойского и на Корбана, когда тот защищал Днепропетровскую область». Я сказал: «Я не делю людей по тому, кто на кого работал». Там сидел тогда и товарищ Рябошапка, который был адвокатом Коломойского. Это он потом начал выступать по поводу олигархов, — сказал президент.

Владимир Зеленский

Он добавил, что Юрий Бутусов обижен, что Владимир Зеленский не дал ему должности в Министерстве обороны.

— Мы были с вами тогда в нормальном диалоге, как строить страну, какие есть вопросы в Министерстве обороны. Но вам не дали никакой должности, господин Бутусов. Это правда. На это вы и разозлились, — сказал он.

Также Владимир Зеленский заявил, что на совести журналиста — гибель людей на Донбассе из-за атак дронов боевиков, которые произошли после публикации видео удара Bayraktar.

— На вашей совести гибели людей. Сколько после этого было на нас атак и бомб, сброшенных дронами, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 8 декабря 2020 года Министерство обороны Украины предложило Юрию Бутусову одну из должностей в ведомстве. Юрий Бутусов заявил, что принимает предложение и ждет встречи с Президентом Владимиром Зеленским или министром обороны Андреем Тараном.

Через пару дней Министерство обороны Украины, сообщило, что договориться о его трудоустройстве не удалось.