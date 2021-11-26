Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, у которого случилась перепалка с президентом Владимиром Зеленским на его пресс-конференции, уверен, что сегодняшнее мероприятие организовали, чтобы скомпрометировать журналистов, которые критически отзываются о нынешней власти.

Свою позицию он высказал в комментарии для «Детектора медиа».

Журналист уверен, что Зеленский пользуется властью для оскорбления тех, кто ему не нравится.

— Зеленский провел это мероприятие не для того, чтобы отвечать на какие-либо вопросы. А для того чтобы дискредитировать тех журналистов, которые пишут о нем неприятные вещи. Цель этого мероприятия была именно такова. Я вступил в этот разговор, чтобы показать, что по словам главы государства нет никаких государственных решений. И что он использует свой пост, чтобы оскорблять людей, — выступил журналист, часто пишущий на военную тематику.

По его словам, Зеленский обвиняет других «без любых доказательств».

— Он это делает, потому что возле него охрана и он не может за это получить пощечину, — уверен Юрий Бутусов.

Президентские утверждения про его сотрудничество с Коломойским журналист назвал «воспаленным воображением».

— Он обвинял меня в сотрудничестве одновременно с Порошенко, Турчиновым и еще каким-то контрабандистом. Время было ограничено, потому что он еще кого-то назвал бы. Это попытка меня обидеть, чтобы не отвечать на вопрос об измене Демченко, — заключает главред «Цензор.нет»

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский обвинил журналиста Юрия Бутусова в гибели украинских военных