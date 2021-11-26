Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.

Об этом Юрий Бутусов в комментарии журналистам после перепалки на пресс-марафоне Владимира Зеленского, пишет Украинская правда.

— Честно говоря, вы знаете, если бы не уважение к государству и к статусу президента Украины верховного главнокомандующего, единственным ответом Зеленскому, это нужно было подняться и дать ему по морде. Он себя вел в этом эфире как человек без морали и совести, который бросается словами через статус и затыкает рот с помощью своего пресс-секретаря, — сказал Юрий Бутусов.

Журналист назвал «позорными» обвинения президента в том, что он якобы виновен в смертях украинских военных на Донбассе из-за его публикации о применении военных дронов Bayraktar против боевиков ОРДЛО.

По словам Юрия Бутусова, видео он получил от украинских военных, которые гордятся применением новейшего оружия.

Владимира Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака Юрий Бутусов назвал людьми, которые никогда не воевали и видели зону ООС только как туристы.

Как сообщалось, главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, у которого случилась перепалка с президентом Владимиром Зеленским на его пресс-конференции, уверен, что сегодняшнее мероприятие организовали, чтобы скомпрометировать журналистов, которые критически отзываются о нынешней власти.