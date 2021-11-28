Население Украины сокращается с одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, к 2050 году уменьшится до 35 миллионов.

Об этом свидетельствует аналитическая справка Организации Объединенных Наций «Демографические процессы», пишет hromadske.

Основными причинами сокращения населения называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост масштабов внешней миграции.

Одним из факторов, которые мешают украинцам заводить желаемое количество детей, в ООН считают недостаточный уровень благосостояния, а также отсутствие у женщин возможности совмещать карьеру и уход за рожденными.

На высокую смертность (особенно среди мужчин) влияет их частое рисковое поведение и неинфекционные болезни. По данным организации, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

Напомним, что численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тысячи человек, сократившись с начала года на 231,6 тысячи человек (0,55%).