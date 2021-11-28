Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) подтвердил заражение новым южноафриканским штаммом коронавируса 13 пассажиров, прибывших в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию института, рейсы голландского национального перевозчика KLM прибыли в аэропорт Скипхол 26 ноября.

После тестирования на коронавирус положительный результат сдал 61 из 624 прибывших пассажиров. Их отправили на самоизоляцию в отеле вблизи аэропорта Амстердама. Чтобы определить, о каком именно варианте коронавируса идет речь, тестовые образцы отправили в Национальный институт здравоохранения для дальнейшего анализа.

— В этом продолжающемся исследовании секвенирования вариант «омикрона» был идентифицирован в 13 положительных тестах. Расследование еще продолжается. Новый вариант можно найти в других тестовых образцах, – говорится в сообщении.

Для людей, прибывших из африканских стран (ЮАР, Ботсвана, Малави, Лесото, Свазиленд, Намибия, Мозамбик и Зимбабве), в Нидерландах открыли специальный телефонный номер 0800-5005, по которому они могут записаться на тестирование.

— Важно, чтобы лица, недавно приехавшие в Нидерланды из одной из вышеперечисленных стран риска, пошли на карантин и остались дома. Даже если нет жалоб, а также если были вакцинированы или ранее дали положительный результат на COVID-19, – призвали в RIVM.

Напомним, что Европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».