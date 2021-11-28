Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам».

Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований, сообщила пресс-служба ведомства.

28 ноября ко Дню памяти жертв голодоморов Юрий Бутусов выложил видео, где он производит выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм.

Стоит отметить, что, согласно Минским договоренностям, средства поражения калибром более 100 миллиметров должны быть отведены от линии столкновения на определенное расстояние.

Юрий Бутусов сопровождает свой выстрел словами: «За каждое зерно 1933 года, за каждую жертву советских репрессий, по российским оккупантам – огонь!».

Журналист заявил, что это видео снято «очень давно» с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины, а сам он находится в Киеве.

— Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастным к гибели некоторых людей на Донбассе. Но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа, – написал Юрий Бутусов в Facebook.

ГБР открыло уголовное дело по статье 414 и стетье 437 УК Украины. Следователи проверят законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, выложенном в сети. Также там собираются проверить возможные должностные нарушения со стороны тех, кто допустил Юрия Бутусова к оружию.

Юрий Бутусов же ответил, что так президент Владимир Зеленский «отомстил ему за свою позорную пресс-конференцию».

Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.