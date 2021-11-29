Австрийские власти заявили в субботу о задержании 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов в страну, среди задержанных – граждане Украины.

Как пишет «Украинская правда», австрийские власти также конфисковали 14 автомобилей, которые использовались для перевозки мигрантов.

Полиция земли Нижняя Австрия заявила, что в прошлом месяце она начала расследование в отношении группы, незаконно ввозившей мигрантов из сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в Австрию. Мигрантов высаживали севернее от Вены.

Указывается, что 15 подозреваемых в перевозке оказались гражданами Молдовы, Украины и Узбекистана. Число задержанных украинцев не уточняется. Они были задержаны преимущественно при проверках подозрительных автомобилей в середине ноября, а также в гостинице Вены. Все задержанные попытались скрыться, когда их остановили правоохранители.

По данным полиции, подозреваемые перевезли более 700 человек, из которых в общей сложности взыскали более 2,5 миллиона евро. С мигрантов брали от 4 до 5 тысяч евро с человека.

Мигранты заявляли, что планируют продолжить путь в Германию – либо на поезде, либо их заберут родственники. Задержанных перевозчиков вербовали у них на родине через рекламу в социальных сетях, в которой предлагали работу водителем за 2-3 тысячи евро в месяц.

Напомним, что в 2021 году агентство Европейского союза по безопасности внешних границ «Frontex» зафиксировало рост количества нелегальных пересечений внешних границ Евросоюза.