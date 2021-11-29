Почти 30 российских дипломатов будут вынуждены вместе с семьями покинуть Соединенные Штаты Америки, поскольку их высылают из страны.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет «Голос Америки».

— Дипломатов наших (в США, – прим.) выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей – 27 человек с семьями. Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом, – заявил Анатолий Антонов.

До этого в РФ заявляли, что с 2016 года более 100 российских дипломатов вместе с семьями были высланы из США. Сейчас там работают около 200 дипломатов, в то время как в 2017 году их было около 1 200.

Ранее в этом году посольство США в Москве прекратило выдачу недипломатических виз и причислило россиян к категории «бездомных» заявителей (homeless nationals), которые могут обращаться за визой в третьих странах.

Напомним, что власти США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз.