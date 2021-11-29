Япония стала второй страной после Израиля, которая закрывает границы для иностранцев из-за стремительного распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон».

Как сообщает Reuters, запрет на въезд для всех иностранцев начнет действовать с 30 ноября. Фактически страна восстанавливает жесткий пограничный карантин, который ослабили в начале этого месяца для бизнесменов, иностранных студентов и трудовых мигрантов.

— Это временные, исключительные меры, которые мы принимаем в целях безопасности до тех пор, пока не появится более четкая информация о штамме, – сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала, что на оценку штамма уйдет несколько недель.

Напомним, что Европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».