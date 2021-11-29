Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган согласился выполнять функции третьей стороны в переговорах между Украиной и Россией. В Турции объясняют такую прыть желанием установить мир во всем черноморском регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

В Анкаре настаивают, что таким образом хотят обезопасить крымских татар.

— Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным, — акцентирует турецкий лидер.

Он добавил, что хочет мира и процветания для стран в районе Черного моря.

— По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным, — разъяснил Рейджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, Москва остановила импорт турецких мандаринов под предлогом обнаружения неназванных пестицидов. Запрет выдали спустя несколько дней после того, как беспилотник Bayraktar впервые ликвидировал гаубичный расчет на Донбассе.