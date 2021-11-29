Суд присяжных Шевченковского районного суда Киева 1 декабря установит вину фигурантов дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом информируют «ICTV.Факты».

Вердикт присяжных станет известным 1 декабря, в совещательную комнату они удалились сегодня. Для установления окончательного решения у них есть несколько дней.

Сторона обвинения требует признать виновными в содействию умышленному убийству Дениса Вороненкова двух обвиняемых. Прокуратура настаивает на 12 лет заключения для каждого из фигурантов дела.

Помимо этого, одному из них просят добавить 3 года лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Оба подсудимых вину отказываются признавать и настаивают на своей невиновности.

На судебной скамье сидят Ярослав Тарасенко (водитель) и Александр Лось (следствие утверждает, что на него положили задачу слежки).

Ранее сообщалось, в конце лета суд закончил сбор доказательств по делу об заказном убийстве беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова.