Террористы из непризнанной «ЛНР» решили устроить «мастер-класс» для детей, имеющих проблемы со зрением. И вручили несовершеннолетним мальчикам и девочкам оружие.

О преступлении пишет «Главком».

Сами сепаратисты называют это обучением, реабилитацией, социализацией и воспитанием слабовидящих детей из«Республиканского учебно-реабилитационного центра».

— Во время поездки студенты ЛАВД имени Эдуарда Дидоренко передали воспитанникам реабилитационного центра фрукты и сладости от Министерства внутренних дел «ЛНР» и первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи «ЛНР» Александра Корниенко. Для детей была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении правоохранительных структур нашей республики, — сказано в пресс-сообщении.

Боевики самостоятельно хвастались снимками, которые подтверждают факт вовлечения несовершеннолетних в боевые действия.

— Подопечные реабилитационного центра имеют свои особенности, но при этом ничем не отличаются от нас, они такие же жители нашей «республики», имеющие право на защиту своей свободы и интересов, — заявил один из приезжих боевиков.

Напомним, террористическое образование «ДНР» увеличивает количество принудительно забранных в армию местных жителей.