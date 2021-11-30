Агентство общественного здоровья Швеции подтвердило один случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в стране.

Об этом пишет «Европейская правда».

Случай был обнаружен во время теста, проведенного чуть больше недели назад у человека, приехавшего из Южной Африки.

«Ожидалось, что мы найдем этот вариант и в Швеции, поскольку его обнаружили в нескольких других странах Европы. Информация, которую у нас есть о варианте, означает, что мы должны относиться к нему очень серьезно, пока не узнаем больше о нем», – сообщили в агентстве.

Больше информации о состоянии зараженного человека не предоставляется.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон», потенциально более заразный и более устойчивый к вакцинам, впервые обнаружили в ЮАР. Ряд стран из-за этого приостановили авиарейсы из стран юга Африки или ужесточили ограничения на въезд для путешественников из них.

Уже несколько европейских стран сообщили об обнаружении у себя первых больных с новым штаммом, почти все случаи, связаны с поездками в Африку.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.