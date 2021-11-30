Остров Барбадос в Карибском море 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под правления британской монархии.

Как сообщает The Guardian, в полночь 30 ноября на площади Героев в Бриджтауне спустили королевский флаг и объявили о переходе Барбадоса в новый конституционный статус.

Судья и бывшый посол Сандра Мэйсон принесла присягу на верность своей стране и стала первой президентшей Барбадоса. Сотни людей на мосту Чемберлен в столице приветствовали новую главу страны. На площади раздался национальный гимн и салют из 21 пушки.

От королевской семьи на церемонию прибыл наследник престола принц Чарльз. Как пишет Reuters, он стоял мрачно, когда приспустили королевский флаг.

— Создание этой республики предлагает новое начало. С самых темных дней нашего прошлого и ужасных времен рабства, навсегда запятнавшего нашу историю, люди этого острова прокладывали свой путь с необычайной силой духа, – сказал принц Чарльз в речи.

Королева Елизавета II направила Барбадосу поздравление со знаменательным днем и пожелала счастья, мира и процветания.

Торжественная церемония продолжалась барбадосской музыкой и танцами, а политики говорили о конце колониализма. Кроме того, церемонию посетила барбадосская певица Рианна, которой присвоили статус Национального героя.

Как пишет hromadske, свою независимость от Великобритании Барбадос обрел еще в 1966 году. Тогда же он стал независимым суверенным государством, но Елизавета II оставалась конституционным монархом страны. Под британской короной Барбадос был почти 400 лет — с 1625 года, когда первые английские корабли прибыли на остров.

Барбадос объявил о своем решении расстаться с монархией в сентябре 2020 года на фоне усиления глобальных дебатов о губительном наследии колониализма и расовой несправедливости. После объявления республики остров вместе с 54 другими странами будет входить в Содружество наций.

В последний раз королеву Елизавету II отстраняли от должности главы государства в 1992 году. Тогда Маврикий в Индийском океане провозгласил себя республикой. Ожидается, что после смены строя на Барбадосе выйти из-под британской короны захотят другие страны, остающиеся под правлением королевы.

Напомним, что парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после его выхода из-под короны Британии. Им стала экс-генерал-губернатор Сандра Мейсон.