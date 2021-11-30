Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.
Соответствующий подписанный указ был опубликован 29 ноября.
Причины увольнения Александра Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.
Александр Руснак – генерал-майор СБУ. Это звание президент присвоил ему в 2020 году. Начальником департамента контрразведки спецслужбы Владимир Зеленский назначил его в сентябре 2019 года.
Напомним, что с 2019 года правоохранители получили 22 сообщения с угрозами президенту Владимиру Зеленскому.
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Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.
Соответствующий подписанный указ был опубликован 29 ноября.
Причины увольнения Александра Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.
Александр Руснак – генерал-майор СБУ. Это звание президент присвоил ему в 2020 году. Начальником департамента контрразведки спецслужбы Владимир Зеленский назначил его в сентябре 2019 года.
Напомним, что с 2019 года правоохранители получили 22 сообщения с угрозами президенту Владимиру Зеленскому.