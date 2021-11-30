Российская Федерация начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года, если «удастся этот газ продать». На сегодня «Газпром» еще не определился по этой линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

— Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге, — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, когда можно ожидать начала переговоров по транзиту газа через Украину.

Он подчеркнул, что «пока «Газпром» не определится по этой линии, то соответственно, обсуждение темы транзита — это стоит во вторую очередь».

— Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин, — добавил он.

При этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что российская сторона не хочет начинать переговоры с Украиной о новом контракте о транзите газа после 2024 года. Со стороны Москвы нет даже намека на их проведение.

Также он говорил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».