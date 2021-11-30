Китайская провинция Хэнань готовится идентифицировать журналистов, как потенциальный источник беспокойства для властей.

Об этом информирует Dnevnik.

Зеленый цвет — безобидный журналист, желтый — вызывающий беспокойство, красный — требующий моментальной реакции со стороны властей.

Цветовая дифференциация станет частью системы контроля прессы в Китая. Однако слежка коснется не только журналистов. Согласно документам, компания IPVM, которая анализирует данные наблюдения, планирует применить принцип светофора к иностранным студентам и женщинам-мигранткам.

Китайские власти намерены установить тысячи камер по всей провинции Хэнань, которые будут посылать сигналы при обнаружении лица, чья деятельность отмечена желтым или красным цветом.

Аукцион на строительство новой системы уже выиграла компания NeuSoft, которая отказалась от комментариев для репортеров.

Люди, наблюдение за которыми представляет интерес для компартии Китая, будут отнесены к «тематическим библиотекам» в уже существующей базе данных в провинции, которая будут связана с национальной реестром Китая.

Как сообщалось, Китай вошел в топ-5 стран с самой жесткой цензурой в отношении СМИ.