Народный депутат Роман Соха, прошедший в парламент по мажоритарному округу, покинул фракцию «Слуга народа» по собственному желанию.

Заявление о выходе прозвучало на заседании Рады, — передает издание «Слово и дело».

Член МФО «Разумная политика» рассказал о своем разочаровании в принципах политсилы.

— Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и перед избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Именно поэтому я принял решение я выхожу из фракции «Слуга народа», — обозначил свою мотивацию Роман Соха.