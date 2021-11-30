Народный депутат Роман Соха, прошедший в парламент по мажоритарному округу, покинул фракцию «Слуга народа» по собственному желанию.
Заявление о выходе прозвучало на заседании Рады, — передает издание «Слово и дело».
Член МФО «Разумная политика» рассказал о своем разочаровании в принципах политсилы.
— Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и перед избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Именно поэтому я принял решение я выхожу из фракции «Слуга народа», — обозначил свою мотивацию Роман Соха.
Политика избрали в ВРУ больше двух лет назад по избирательному округу № 75. Он представлял партию «Слуга народа».
Напомним, осенью 2020 года из фракции исключили Гео Лероса.
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Народный депутат Роман Соха, прошедший в парламент по мажоритарному округу, покинул фракцию «Слуга народа» по собственному желанию.
Заявление о выходе прозвучало на заседании Рады, — передает издание «Слово и дело».
Член МФО «Разумная политика» рассказал о своем разочаровании в принципах политсилы.
— Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и перед избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Именно поэтому я принял решение я выхожу из фракции «Слуга народа», — обозначил свою мотивацию Роман Соха.
Политика избрали в ВРУ больше двух лет назад по избирательному округу № 75. Он представлял партию «Слуга народа».
Напомним, осенью 2020 года из фракции исключили Гео Лероса.