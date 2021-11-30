Российский депутат Виктор Водолацкий приехал на оккупированные территории Украины и начал агитировать местных жителей из занятых боевиками районов Луганщины и Донетчины на вступление в «Единую Россию».

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Сам Водолацкий заявил, что якобы в ряды едроссов вступили 100 добровольцев.

— Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» первые 100 жителей Донбасса — граждане России — получили партийные билеты Всероссийской политической партии «Единая Россия», — заявил он на форуме.

Украинские дипломаты уже отреагировали на это. Спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина назвал это нарушением Минских соглашений.

— Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация Россией выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и "нормандского" формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права, — акцентировал дипломат.

Ранее сообщалось, что на оккупированные украинские территории Донбасса приехали российские депутаты от партии «Единая Россия», которые убеждали местных проголосовать за себя на сентябрьских выборах в Госдуму РФ.